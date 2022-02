Copil muscat de caini, la Sfantu Gheorghe

Un copil, in varsta de 11 ani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost muscat de mai multi caini. S-a intamplat marti, la Sfantu Gheorghe, in zona strazii Fermei. Baiatul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean cu muscaturi pe aproape tot corpul, cele mai grave rani fiind provocate in zona bratelor. Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul de Copii din Brasov.Politistii au deschis un dosar penal in acest caz."La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 15. ... citeste toata stirea