O femeie in varsta de 25 de ani a ramas vineri fara permis, dupa ce a cauzat un accident pentru ca nu a pastrat distanta de siguranta in mers. In urma evenimentului rutier, care a implicat trei masini, un copil de 11 ani a ajuns la spital. S-a intamplat pe DN 11, intre Cernat si Dalnic.Politistii au fost anuntati despre accident in jurul orei 17:40."O femeie de 25 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11, dinspre Brasov spre Targu Secuiesc, la kilometrul 46 + 246 m., nu a pastrat ... citeste toata stirea