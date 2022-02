Copilul muscat de caini la Sfantu Gheorghe are nevoie de cel putin 55 de zile de ingrijiri medicale

Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe informeaza ca minorul muscat marti de caini prezinta leziuni traumatice ce necesita 55-60 zile de ingrijiri medicale, daca nu survin complicatii. Leziunile constatate au pus viata copilului in pericol, sustin anchetatorii. In prezent se efectueaza cercetari fata de o persoana, care are calitatea de suspect, pentru ca animalele care l-au atacat pe baiatul in varsta de 10 ani au, se pare, stapan."La data de 15.02.2022 Politia mun. Sfantu ... citeste toata stirea