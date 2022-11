Costurile pentru modernizarea strazii Garoafei, estimate la peste 9,8 milioane de lei

Inca o strada din cartierul Simeria, pe care autoritatile din Sfantu Gheorghe au in plan sa o modernizeze, are Documentatia de Avizare a Lucrarilor pentru Interventie (DALI) aprobata de Consiliul Local. Aceasta prevede ca investitia va costa peste 9,8 milioane de lei.Subiectul modernizarii strazii Garoafei a fost abordat in sedinta ordinara din luna octombrie a Consiliului Local Sfantu Gheorghe."Strada Garoafei are o lungime de 875 de metri. DALI-ul reglementeaza conducte de canalizare ... citeste toata stirea