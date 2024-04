"Cosul cu zambete in Barcani", editia a IV-a. Cum poti pune zambetul pe fata unor copii si varstnici

Asociatia de Tineret "Impreuna pentru Barcani" organizeaza, pentru al patrulea an la rand, actiunea caritabila "Cosul cu zambete". Cei care vor sa sustina demersul pot dona, pana pe 30 aprilie, rechizite si alimente neperisabile.In acest an, voluntarii Asociatiei isi propun sa ajunga la peste 40 de copii."Ne dorim sa impartim darurile chiar in Vinerea Mare, fiind o zi cu o puternica incarcatura emotionala. Oamenii pot dona alimente neperisabile, dulciuri, dar si rechizite", a spus, pentru ... citește toată știrea