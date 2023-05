Cota de recoltare a ursilor alocata judetului Covasna a fost suplimentata in acest an cu inca sapte exemplare, prin relocarea din alte zone ale tarii, a declarat conducerea Agentiei de Protectie a Mediului Covasna.Potrivit directorului institutiei, Gheorghe Neagu, ursii s-au inmultit foarte mult in ultimii ani, numarul acestora fiind estimat la peste 2.000 de exemplare la nivelul judetului Covasna.Acesta a mentionat, totodata, ca Ministerul Mediului stabilise initial o cota de recoltare de ... citeste toata stirea