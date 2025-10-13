Editeaza

Covasna - Paris pe bicicleta: 5.100 de kilometri ca sa te intorci la tine

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:00
9 citiri
Intr-o dimineata de mai, la poarta unei case din Covasna, o mama isi strange fiul in brate. Langa ei, o bicicleta galben-rosie, lucind in soare ca un semn al unei nebunii frumoase. E 17 mai, ziua in care Ion Grecu pleaca spre Paris. Nu cu avionul, nu cu trenul, ci cu inima si doua roti. Inainte de toate, insa, mai are o datorie. A mers la vot. Asa e el, ordonat in haosul viselor sale, intai isi face datoria, apoi isi ia libertatea.

Acel moment, fotografia cu mama si cu bicicleta in poarta, e ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Denis Pavel a urcat pe podium la Campionatul European de Jiu-Jitsu din Belgia
Sportivul Denis Pavel, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, a cucerit medalia de ...
"Mi-ati salvat si sufletul, nu doar viata" - povestea unei infirmiere de la Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe
De cele mai multe ori, cand vorbim despre spitale, ne gandim exclusiv la medici. Uitam, insa, ca ...
Alin Pantelimon: "As vrea sa ramana ideea ca am aratat ca se poate, chiar si dintr-un loc mic"
In cadrul campaniei OCV "Tineri fara etichete - 20 de portrete", am stat de vorba cu Alin ...
ActualitateBusinessSportLife Show