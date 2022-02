"Covasnenii ajuta ucrainenii" - o campanie initiata si sustinuta de Observatorul de Covasna

"Impreuna pentru oameni, pace si valori democratice"In contextul in care, opriti brusc din ritmul unei vieti obisnuite, cetatenii ucraineni fug cum si pe unde pot din calea prapadului pe care armatele ruse l-au creat ca din senin in tara lor, echipa Observatorul de Covasna lanseaza campania "Covasnenii ajuta ucrainenii", cu scopul de a le veni in ajutor tuturor celor care si-au lasat in urma casele, parintii batrani si bolnavi, animalele, masinile, agonisirea de-o viata si bucati de suflet, ... citeste toata stirea