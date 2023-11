O noua performanta demna de remarcat a trupelor de dansatori ai Asociatiei Love to Dance si Palatului Copiilor Sfantu Gheorghe a fost marcata in acest weekend. Covasnenii au fost prezenti cu opt productii la cel mai mare concurs de profil, Word of Dance Romania, in 4 noiembrie. Pe aceeasi scena au urcat echipe din peste 10 tari, in lupta pentru preselectiile la mondialele din Los Angeles.Avand in vedere miza, si concurenta a fost pe masura."Acesta este cel mai puternic concurs la care am ... citeste toata stirea