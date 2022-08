Covasnenii se unesc impotriva cancerului de col uterin

Evenimentele de la finele saptamanii trecute au fost un real succes; se pregatesc si alte activitatiCampania pentru screening-ul cancerului de col uterin, ajunsa la finele saptamanii trecute in zona orasului Covasna, a inregistrat un succes remarcabil. Peste 100 de femei care s-au prezentat la caravana au beneficiat de analize Babes-Papanicolau si HPV gratuite. In saptamana 22 - 26 august, centrul mobil de testare va ajunge din nou in judetul Covasna.Vineri dimineata, peste 100 de persoane ... citeste toata stirea