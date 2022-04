COVID-19: In ultima saptamana au fost raportate peste 35 de cazuri noi

De miercuri, 13 aprilie, inclusiv, pana pe 20 aprilie in judetul Covasna au fost raportate 36 de cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2. Rata de raspandire a acestor cazuri in judet este de 0,37/1.000, arata datele autoritatilor centrale.In spitalele din judet sunt internati 11 pacienti infectati cu SARS-COV-2. Nici unul nu se afla la ATI.De la inceputul pandemiei de COVID-19, in judetul Covasna au fost raportate, in total, 19.405 de infectari.Miercuri, 20 aprilie, la nivel national au ... citeste toata stirea