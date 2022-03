Covid-19: Peste 300 de verificari la persoanele carantinate/izolate, la sfarsit de saptamana

Fortele de ordine au continuat activitatile de verificare a respectarii masurilor instituite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.Astfel, in perioada 26-27 februarie a.c., politistii din cadrul inspectoratului, impreuna cu jandarmi din cadrul I.J.J. Covasna au actionat in teren pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile de izolare/carantinare la domiciliu sau in locatia declarata, precum si modul in care sunt respectate masurile impuse in contextul ... citeste toata stirea