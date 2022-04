COVID-19: Sapte noi cazuri raportate in judetul Covasna, in ultima saptamana

Numarul cazurilor celor infectati cu SARS-COV-2 este in continua scadere. La nivel de judet, in perioada 21-27 aprilie a.c., s-au raportat 7 cazuri noi de infectare, fata de 36 inregistrate saptamana anterioara. Rata de raspandire este de 0,23‰, arata datele autoritatilor centrale.Ca si in saptamana precedenta, in spitalele din judet continua sa fie internati 11 pacienti infectati. Nici unul nu se afla la ATI.De la inceputul pandemiei de COVID-19, in judetul Covasna au fost raportate, ... citeste toata stirea