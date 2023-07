Startul lucrarilor la cresa din Targu Secuiesc s-a dat in martie, iar la finalul lunii august investitia ar putea fi finalizata, spun autoritatile locale. 40 de copii ar putea sa frecventeze noua cresa, prietenoasa cu mediul, care se afla in curtea Liceului "Gabor Aron", incepand din noul an scolar. Valoarea finantarii se ridica la aproape 12 milioane de lei, bani din fonduri europene, obtinuti prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Lucrurile la cresa merg foarte bine. ... citeste toata stirea