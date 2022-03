Cresc taxele de parcare in Targu Secuiesc

De luni, 4 aprilie 2022, parcarea in Municipiul Targu Secuiesc va fi de 3 lei/ora in centru si 2 lei/ora in celelalte zone, iar pentru 24 de ore conducatorii auto vor plati 15 lei.Potrivit unui anunt publicat miercuri pe pagina Facebook a primariei Targu Secuiesc, taxa de parcare in oras se va mari cu 1 leu/ora si 5 lei/zi. Astfel, tarifele cresc de la 2 lei la 3 lei/ora in centru si de la 1 leu la 2 lei/ora in celelalte zone.Taxa zilnica va creste de la 10 lei la 15 lei.Parcarea este si ... citeste toata stirea