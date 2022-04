Crestere cu aproape 20% a numarului pacientilor consultati in Policlinica Spitalului Judetean

Numarul consultatiilor inregistrate in luna martie in Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a crescut cu aproape 20% fata de luna precedenta.Potrivit datelor furnizate miercuri de managerul SJU, Andras-Nagy Robert, in martie au fost aproape 9.100 de consultatii in cabinetele medicilor specialisti."Este un numar important de retinut, in sensul ca se observa ca pacientii au inceput sa vina la Policlinica noastra. Inca nu am ajuns la 10.000 de consultatii pe luna, dar ... citeste toata stirea