Covasnenii vor sti luna viitoare cu cat se scumpeste tarifulJudetul Covasna este fruntas in ceea ce priveste gestionarea deseurilor reciclabile, insa problema deseurilor biodegradabile ramane in continuare o provocare majora. O parte semnificativa din acestea sunt aruncate in pubela mixta, contribuind la o crestere a cantitatii de gunoi depus la groapa. Incepand din anul viitor, tariful pentru economia circulara se va dubla, ceea ce va duce inevitabil la cresterea taxelor pentru populatie. ... citeste toata stirea