Cristian Schiopu: "Avem loc pe tatami pentru toti"

Interviu cu antrenorul de Ju-Jitsu de la Show Time, despre realizarile si provocarile in drumul spre succesAstazi vrem sa-ti aducem in atentie o poveste a unui antrenor din Sfantu Gheorghe, care are o putere inimaginabila de a aduna in jurul sau oameni dedicati sportului si performantei. Pasiunea pentru arte martiale si fitness l-a transformat pe antrenorul de ju-jitsu de la Clubul Show Time intr-un adevarat catalizator al schimbarii in comunitatea noastra. Cristian Schiopu nu a fost insa ... citește toată știrea