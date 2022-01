Cu cat a crescut factura la gaz la Spitalul Judetean de Urgenta

Cresterile de tarife pe piata gazelor naturale s-au resimtit si in factura Spitalului Judetean de Urgenta Covasna, care intr-un an a crescut de la aproximativ 350.000 de lei la circa 840.000 de lei."Categoric, am cerut plafonare. Va dau o comparatie, nu exacta, dar e o comparatie, factura pe decembrie 2021 este undeva pe la 830 - 840.000 de lei, in conditiile in care consumul este asemanator cu consumul din decembrie 2020, cand factura la gaz era la 350.000 de lei", a declarat miercuri, ... citeste toata stirea