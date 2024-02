Culmea accidentului: ce se intampla cand se intalnesc pe drum doi conducatori auto beti

Un accident in care ambii conducatori auto implicati erau beti a avut loc zilele trecute in Ghelinta. Ba mai mult, lista infractiunilor s-a lungit in acest caz, dupa ce politistii au depistat ca unul dintre acestia era la volanul unui utilaj agricol neinmatriculat, fara a detine permis de conducere.Accidentul a avut loc luni, 12 februarie, in jurul orei 17:30 pe DJ 121F, in localitatea Ghelinta."In urma verificarilor a rezultat ca un barbat de 56 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe ... citește toată știrea