Cum a ajuns comuna Barcani de la 45 de asistati social la doar noua

In comuna Barcani mai sunt noua asistati social, din 45 cati erau in urma cu aproximativ doi ani. Primarul Nicolae Pastor spune ca a impus, asa cum prevede legislatia, un program de munca beneficiarilor, chiar daca asta i-a suparat pe unii dintre ei. Asa ca au ramas doar cei care s-au conformat noilor cerinte si care si-au dorit sa munceasca, explica edilul. Acum, Nicolae Pastor incearca sa ii convinga si pe cei care au sentinta din partea instantei ca trebuie sa efectueze ore in folosul ... citeste toata stirea