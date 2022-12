Cum a fost anul 2022 pentru Gospodarie Comunala SA

Kozsokar Attila, directorul general al operatorului regional Gospodarie Comunala SA, a rezumat, in cateva cifre, principalele evenimente ale anului 2022, prezentand, printre altele, si achizitiile majore facute. In acest an, parcul auto al societatii s-a imbogatit cu cateva vehicule, printre care si doua excavatoare, in valoare totala de 848.000 lei.Racordarea noilor consumatori la retelele de apa si canalizare este intotdeauna o prioritate pentru Gospodarie Comunala SA. In 2022, la reteaua ... citeste toata stirea