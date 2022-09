Cum a rezolvat comuna Reci cea mai importanta problema a cetatenilor

Fiecare proprietate din comuna Reci are Carte Funciara (CF). Este vorba despre 6.917 documente emise oficial, care in aceasta perioada sunt distribuite proprietarilor de drept, pentru ca proiectul de cadastrare si intabulare a imobilelor, finantat din bani europeni, a fost incheiat oficial.Joi, la Caminul Cultural de langa primarie, a avut loc o festivitate, in care s-a explicat de ce a fost si este atat de important acest demers, inclus in proiectul "Cresterea gradului de acoperire si ... citeste toata stirea