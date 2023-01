Cum arata bugetul pe 2023 al orasului Intorsura Buzaului

Orasul Intorsura Buzaului are in 2023 un buget estimat la 40 de milioane de lei. Pentru dezvoltare si investitii sunt pusi deoparte 7 milioane de lei din fondul local, potrivit hotararii adoptate in cea mai recenta sedinta a Consiliului Local.Bugetul a fost cel mai amplu subiect discutat in sedinta din 26 ianuarie, transmisa si online, dar si inainte, la intalnirile pe comisii."Aici a fost cea mai mare dezbatere in sedintele pe comisii. Bugetul pe anul acesta este un buget bun, zic eu. Avem ... citeste toata stirea