Cum decurg lucrarile la skatepark-ul din Sfantu Gheorghe

Lucrarile de construire a skatepark-ului din Sfantu Gheorghe, care se anunta a fi cel mai modern din Transilvania, sunt in grafic si avanseaza bine, a transmis, intr-o conferinta de presa, viceprimarul Toth-Birtan Csaba."Se lucreaza. Cred ca 50% este gata. Se lucreaza intr-un ritm foarte bun, avanseaza foarte bine", a declarat joi viceprimarul Toth-Birtan Csaba.Skatepark-ul este construit in apropierea Salii Sporturilor "Szabo Kati", in spatele stadionului municipal din Simeria. Va avea o ... citeste toata stirea