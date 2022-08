Cum masoara furnizorul pierderile de apa?

Pierderile de apa din sistem apar atunci cand robinetele picura sau cand exista tevi sparte, iar in situatiile mai grave, atunci cand apa curge pe strada, oamenii se plang adesea ca furnizorul de servicii ii obliga sa plateasca pentru pierderea suferita. Vestea buna este ca se insala.Bineinteles, cineva trebuie sa plateasca pentru pierderile de apa din retea - fie furnizorul, fie rezidentii. Operatorul regional Gospodarie Comunala a explicat in mai multe ocazii ca argumentul decisiv in astfel ... citeste toata stirea