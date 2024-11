Cum mi-am luat o bata in cap, aseara, mergand linistit pe strada

Initial, am vazut un barbat venind pe acelasi trotuar cu mine, din sens opus. Nu i-am dat importanta, eram cu gandurile mele. Apoi, cand a ajuns in dreptul meu, s-a oprit, m-a fixat cu o privire calma si apoi am observat ceva ciudat: avea o mana la spate. Am simtit neliniste dar nu am mai apucat sa reactionez in niciun fel pentru ca mana ascunsa avea un par, o bata, sau... nu stiu ce si... Zdrang! - m-am trezit la spital.Cam asa as putea sintetiza ceea ce s-a intamplat aseara in turul 1 al ... citește toată știrea