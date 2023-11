Echipa de tineri voluntari ai Crucii Rosii Filiala Covasna lanseaza o invitatie pentru toti cei interesati sa se alature eforturilor lor umanitare. In perioada 7 - 30 noiembrie, echipa cauta sa recruteze tineri activi care sa se implice in diverse activitati sociale si de prim ajutor.Cu un numar actual de 82 de voluntari la nivel judetean, cu varste cuprinse intre 13 si 44 de ani, Crucea Rosie Filiala Covasna vrea sa extinda numarul membrilor cu aproximativ 25 - 30 de tineri."In fiecare an, ... citeste toata stirea