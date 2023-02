Cum poti intra in biroul primarului din cateva click-uri

Orasul Sfantu Gheorghe poate fi descoperit acum printr-un tur virtual de 360 de grade. Site-ul sepsi360.ro, unic in Romania, disponibil in limbile romana, maghiara si engleza, a fost lansat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute de viceprimarul Vargha Fruzsina. Astfel, vizitatorii se pot "plimba" cu ajutorul catorva click-uri prin cele peste 100 de locatii disponibile pe site, printre care parcuri, biserici, institutii publice, restaurante sau facilitati de agrement.Locuitorii ... citeste toata stirea