Cum poti sa folosesti supa ca arma impotriva risipei alimentare

Cum sa faci baza pentru o supa crema de morcov din coji de legume si fructe? Si mai ales de ce ai face asa ceva? Sunt raspunsuri pe care le-am aflat nu doar teoretic, ci si practic, joi seara la cursul de gatit fara risipa, "The taste of no waste", organizat in bucataria liceului tehnologic "Berde Aron" din Sfantu Gheorghe, la initiativa Biroului de Tineret din oras.Iata ingredientele unei retete de succes: se iau aproximativ 20 de persoane dornice sa invete ceva nou, se aduc la comun intr-o ... citeste toata stirea