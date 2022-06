Cum resimt covasnenii cresterea preturilor

Cresterea preturilor este un subiect care ajunge sa ne afecteze pe toti mai devreme sau mai tarziu, ne-am convins de acest fapt dupa ce am intrebat cativa covasneni daca si cum au resimtit scumpirile din ultima vreme. Cei mai multi spun ca au renuntat la mici recompense pentru ei, cum ar fi shoppingul sau vacantele, pentru a-si putea permite in continuare lucruri esentiale.Ramona, o tanara din Sfantu Gheorghe, spune ca ea a observat o crestere a preturilor in cazul alimentelor si a motorinei. ... citeste toata stirea