Iarna isi intra in drepturi, cu frigul specific, dar si cu zapada care ingreuneaza circulatia. Totusi, autoritatile dau asigurari ca sunt pregatite sa faca fata oricaror situatii, in anumite limite.De pilda, luni, prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a tinut sa puncteze ca cetatenii nu ar mai trebui sa astepte de la autoritati sa intervina cu utilaje de deszapezire in timpul viscolului."Nimeni, niciun cetatean nu poate sa aiba asteptari ca in timpul viscolului sa mearga utilaje, sa ... citeste toata stirea