Cum s-au repartizat la nivel de judet cele peste 38 de milioane de lei din cota de 6% din impozitul pe venit

In sedinta de joi, 12 ianuarie, Consiliul Judetean Covasna a aprobat repartizarea sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat, care reprezinta fond la dispozitia Consiliului Judetean Covasna. Este vorba de peste 38,1 milioane de lei. In cadrul aceleiasi sedinte, s-a discutat si pe subiectul planurilor de modernizare a drumului judetean dintre Sanzieni si Lemnia."Incercam sa sustinem proiectele de dezvoltare in asa fel, incat sa fie echilibru ... citeste toata stirea