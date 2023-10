In 18 octombrie, este marcata Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de PersoaneAnual, incepand cu 2006, in data de 18 octombrie este marcata Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de Persoane.Cu aceasta ocazie, institutiile cu atributii in prevenirea fenomenului, alaturi de organizatii neguvernamentale si de societatea civila, desfasoara activitati cu scopul de a sensibiliza opinia publica cu privire la pericolele traficului de persoane si necesitatii de a spori schimbul de ... citeste toata stirea