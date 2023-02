Cum sa vezi viata altfel: lectie de la un tanar aproape orb

Furus Csongor Istvan, cu deficiente de vedere inca de la nastere, reuseste sa dea o lectie de viata celor din jurul sau prin ambitia sa de a face tot posibilul pentru a reusi in viata. Poate vedea doar in proportie de 15-20%, dar asta nu-l impiedica sa invete, sa se perfectioneze si sa-si doreasca sa inceapa o viata complet independenta.Istvan este elev in clasa a XI-a la Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" din Sfantu Gheorghe, profil de "agroturism", la clasa speciala, fiind, din cauza ... citeste toata stirea