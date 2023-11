Nemultumirile sunt legate de salarizare si cresterea sarcinilor de muncaSindicatele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si ale Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS), afiliate Blocului National Sindical (BNS), protesteaza din cauza nivelului salariilor, stagnant din 2018, la care se adauga cresterea sarcinilor de munca. Actiunea a fost declansata in 2 noiembrie. Aceasta afecteaza furnizarea de servicii medicale in intervalul orar 9:00-16:00 in fiecare zi, pe o perioada ... citeste toata stirea