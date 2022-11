Cum stam anul acesta la capitolul violenta domestica

Exista persoane pentru care acasa este cel mai primejdios loc, pentru ca acolo sunt supuse violentei fizice sau psihice. Anul acesta, echipa mobila pentru interventie de urgenta in cazuri de violenta domestica din resedinta de judet a fost solicitata de 23 de ori. Numarul situatiilor in care a fost nevoie de sprijinul specialistilor pentru rezolvarea unor conflicte aprinse intre membrii de familie este in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut.Datele echipei mobile pentru ... citeste toata stirea