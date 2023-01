Cum stau farmaciile covasnene la capitolul vaccinuri si medicamente antigripale

In plina stare de alerta epidemica, farmaciile din toata tara se confrunta cu o criza de medicamente antivirale si antigripale. Colegiul Farmacistilor Covasna ne-a informat ca problema nu a aparut de luna aceasta, asa cum se vehiculeaza in spatiul public, ci e vorba de cel putin un an de zile din care exista acest deficit. Nici medicamentele cu o compozitie similara cu cele mai cunoscute antivirale nu se gasesc in depozite. In ceea ce priveste vaccinurile antigripale, acestea se pot comanda in ... citeste toata stirea