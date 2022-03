Cuplurile care celebreaza nunta de aur sau diamant vor fi sarbatorite de Ziua Internationala a Familiei

Cuplurile din Sfantu Gheorghe care celebreaza in acest an nunta de aur sau diamant vor fi sarbatorite in cadrul unui eveniment public organizat cu prilejul Zilei Internationale a Familiei, inscrierile putand fi facute pana pe data de 22 aprilie, au anuntat, joi, autoritatile locale.Municipalitatea reinnoada, astfel, o traditie intrerupta in urma cu doi ani din cauza pandemiei."Conform traditiei din anii trecuti, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a felicitat cuplurile care si-au ... citeste toata stirea