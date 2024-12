Curs de pregatire pentru angajati ai MAI, sustinut de politisti americani

Un grup de politisti americani, veniti in judetul Covasna la invitatia Asociatiei Internationale a Politistilor, au sustinut, saptamana aceasta, un curs de pregatire pentru angajati ai Ministerului Afacerilor Interne.Potrivit vicepresedintelui asociatiei, dr. ing. Florin Popa, cursul a constat in prezentarea unor procedee si proceduri de interventie pentru anihilarea elementelor violente."In perioada 1-5 decembrie, in baza Proiectului privind realizarea unor activitati sociale si ... citește toată știrea