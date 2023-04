Primaria Sfantu Gheorghe anunta ca pe fondul traficului foarte intens care va exista miercuri seara, intre orele 17 si 22, pe strada Lunca Oltului, in drum spre si in jurul Arena Sepsi si Stadionului OSK, vor fi adaugate curse suplimentare de autobuz.Redam comunicatul de presa al autoritatilor:In acest sens, facem un apel la toti cei care merg la semifinala Cupei Romaniei dintre Sepsi OSK si CFR Cluj, sau la spectacolul My Land din cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe, sa foloseasca pe cat ... citeste toata stirea