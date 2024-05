Cutremur de 4,1 grade, in apropiere de Sfantu Gheorghe

Un cutremur de 4,1 grade pe scara Richter a avut loc marti, in jurul orei 18:30, in zona seismica Vrancea, la 71 de kilometri de Sfantu Gheorghe, conform Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Initial INFP a transmis ca magnitudinea cutremurului a fost de 4,3."In ziua de 07 Mai 2024, la ora 18:32:18 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.1, la adancimea de 144.5 km", ... citește toată știrea