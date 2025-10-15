Editeaza

"Daca pacientul nu stie ce-l asteapta, frica il poate dobori inaintea bolii" - Kis Ildiko, asistenta la Spitalul Judetean

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 07:00
5 citiri
Kis Ildiko este asistenta medicala la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe. Nascuta aici, ea a urmat cursurile liceului sanitar de la Odorheiu Secuiesc, dar cativa ani mai tarziu, dupa schimbarile legislative care cereau studii postliceale pentru a deveni asistenta, si-a completat pregatirea la Sfantu Gheorghe.

A absolvit in 1994 si de atunci lucreaza neintrerupt pe gastroenterologie si interne. A vazut spitalele cu echipe mici si aparatura putina, dar cu ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Covasna - Paris pe bicicleta: 5.100 de kilometri ca sa te intorci la tine
Intr-o dimineata de mai, la poarta unei case din Covasna, o mama isi strange fiul in brate. Langa ...
Adrian Stanciuleasa adauga o noua medalie in palmares: bronz la Campionatul National de Judo U18
Tanarul judokan Adrian Claudiu Stanciuleasa, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu ...
Ne pregatim de iarna sau de amenzi? RAR lamureste dilema cauciucurilor
Temperaturile scazute au inceput sa ne dea semne ca iarna se apropie. Sobele s-au aprins, centralele ...
ActualitateBusinessSportLife Show