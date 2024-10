Dance Magic Zagon - Covasna: Magie intr-un singur an

Dansatorii de la Dance Magic Zagon - Covasna au cucerit podiumul la competitiile Muntenia Dance CUP si Festina Dance Masters 2024. Infiintata in 2023, trupa a reusit sa obtina rezultate impresionante in mai putin de un an de activitate. Copiii, coordonati de coregrafa Ioana Burian, au participat la concursuri de prestigiu din Romania. Copiii au varste cuprinse intre 4 si 18 ani.Un vis devenit realitateIoana Burian, instructoarea si fondatoarea trupei, a povestit cum a reusit sa transforme ... citește toată știrea