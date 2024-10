Dansatorii de la Love to Dance, pe podium la The Game Hip-Hop Dance Competition 2024

Echipele de performanta ale Palatului Copiilor si Asociatiei Love to Dance au obtinut rezultate deosebite la concursul international The Game Hip-Hop Dance Competition 2024, desfasurat weekendul trecut la Salonta. Evenimentul a reunit concurenti de nivel foarte ridicat. Love to Dance a participat cu 20 de dansatori si 6 productii coregrafice.Profesoara de dans Molnar Eniko ne-a spus ca echipa sa participa de 6 ani la acest concurs datorita jurizarii efectuate de un juriu recunoscut ... citește toată știrea