Datele recensamantului ne arata ca suntem tot mai putini covasneni

Institutul National de Statistica (INS) a publicat primele date, provizorii, ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor (RPL) organizat anul trecut la nivelul intregii tari, cu date de referinta 1 decembrie 2021. Populatia rezidenta a judetului Covasna este de 200.042 de cetateni, in scadere fata de 2011. La nivel national populatia rezidenta este de 19.053.800.Daca din 2011 pana in 2021 numarul covasnenilor a scazut cu 10.135, din 2002 pana in 2021 numarul persoanelor rezidente in judetul ... citeste toata stirea