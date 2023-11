1 noiembrie 2023 este o zi de referinta pentru jandarmii covasneni intrucat la aceasta data institutia celebreaza 32 de ani de existenta.La 01.11.1991, prin Hotarare de Guvern, in locul Detasamentului de jandarmi Covasna, s-a infiintat Batalionul 29 Jandarmi Sfantu Gheorghe, in subordinea Brigazii 28 Jandarmi Brasov, cu zona de responsabilitate in judetul Covasna. Prin ordin al ministrului afacerilor interne, data de 1 noiembrie a fost stabilita ca fiind Ziua Unitatii.De-a lungul celor 32 ... citeste toata stirea