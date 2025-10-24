Editeaza

De la apel la interventie: cat dureaza pana ajunge ambulanta la pacient, in judetul Covasna

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 07:00
1 citiri
In spatele sirenei: ambulantele si echipajele care tin judetul in siguranta

In intreg judetul Covasna, parcul auto al SAJ cuprinde 56 de ambulante, dintre care 14 ambulante de transport, 38 de ambulante de urgenta cu asistenti si 4 ambulante de urgenta cu medic.

Aceste cifre reprezinta totalul ambulantelor din dotare, insa numarul celor folosite efectiv la interventii este mai mic, deoarece unele trebuie pastrate ca rezerve pentru cazurile de defectiuni sau mentenanta, astfel incat nicio ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
De pe patul de spital, la patul pacientilor - povestea unei tinere asistente de la SJU Sfantu Gheorghe
Are doar 26 de ani, dar trairile si vocatia ei par sa fi strans o experienta demna de intelepciunea ...
Felician Ursache - covasneanul care a pus Sfantu Gheorghe pe harta cerului
De anul acesta, Sfantu Gheorghe si, implicit, judetul Covasna, nu mai e doar pe harta lumii, ci a ...
Cat de sanatos e, de fapt, ceea ce credem ca e sanatos? De vorba cu dieteticianul Zsido Szabolcs
Tot mai multe etichete din supermaketuri striga "bio", "high protein" si "fara zahar", iar adevarata ...
ActualitateBusinessSportLife Show