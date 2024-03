De la conflict la (re)cunoastere - maghiarii in peisajul cultural romanesc

Daca ar fi sa facem o lista a ingredientelor ce definesc frumusetea vietii si a lumii, in mod cert nu am putea sa uitam de diversitate. Faptul ca suntem diversi la nivel individual sau la nivel de cultura comunitara nu numai ca ii confera lumii o frumusete aparte, dar o face si demna de explorat. In absenta diversitatii culturale, sensul calatoriilor prin alte locuri ar fi anulat. Pentru ce sa pleci de acasa daca ceea ce vezi la 500 de km distanta de casa ta este identic cu ce lasi in urma? ... citește toată știrea