De pe patul de spital, la patul pacientilor - povestea unei tinere asistente de la SJU Sfantu Gheorghe

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 07:00
Are doar 26 de ani, dar trairile si vocatia ei par sa fi strans o experienta demna de intelepciunea celor mai batrani intelepti. Ancuta Liliana Gheorghita, pe numele ei, este asistenta medicala la departamentul de hematologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe si, desi lucreaza de numai un an si jumatate aici, are o poveste care iti lasa urme adanci in suflet dupa ce o auzi sau o citesti.

La varsta de 16 ani, Ancuta a fost ea insasi pacienta la ...citește toată știrea

